Москва13 окт Вести.Национальный банк Казахстана намерен сократить долю золота в международных резервах до 75% (-3%) к концу 2026 года на фоне роста доходности казначейских американских облигаций. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заместителя председателя центробанка Алию Молдабекову.

По ее словам, высокая доходность облигаций США делает доллар более привлекательным активом и снижает ценность золота.

Одну половину планируемого сокращения доли золота регулятор рассчитывает обеспечить за счет продажи опционов, вторую половину – за счет реализации физического металла. Уточняется, что при снижении цены ниже 4 тыс. долларов за унцию целевой показатель может быть достигнут автоматически.