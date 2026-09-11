Набиуллина объяснила, зачем ЦБ продает золото Набиуллина заявила, что Центробанк продает золото в рамках бюджетного правила

Москва11 сен Вести.Председатель Банка России Эльвира Набиуллина объяснила продажу регулятором золота бюджетным правилом и чеканкой монет.

На пресс-конференции Набиуллина отдельно добавила, что ЦБ не раскрывает подробностей о своих операциях с золотом.

Небольшое снижение, которое сейчас есть, оно связано в основном с операциями Минфина, со средствами Фонда национального благосостояния, это происходит в рамках бюджетного правила. Также золото используется для производства монет сообщила она

Ранее глава ЦБ рассказала, что восстановление выбывающих мощностей экономики ожидается до конца этого года.