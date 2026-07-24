Набиуллина попросила не искать тайных сигналов в ее брошках и одежде

Набиуллина призвала не смотреть на ее брошку как на тайный сигнал Набиуллина попросила не искать тайных сигналов в ее брошках и одежде

Москва24 июл Вести.Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина попросила журналистов не искать тайных сигналов в ее одежде и брошках.

В пятницу Набиуллина выступила на пресс-конференции в связи с решением Центробанка понизить ключевую ставку до 14%.

Журналист поинтересовался, не хочет ли ЦБ придумать "понятный датчик", который по одежде показывал бы настроение регулятора.

Не хочет. Не надо сейчас искать никаких тайных сигналов. Мы обо всем стараемся говорить и писать прямым текстом сказала Набиуллина, трансляция пресс-конференции шла на сайте ЦБ

В апреле Набиуллина уже объясняла отсутствие у нее легендарных брошек.

Ранее глава ЦБ во время объявления решения регулятора по ключевой ставке использовала особые украшения, намекающие на изменение курса. Журналисты обращали внимание на броши в форме голубя, ястреба, тучи с дождем или снегиря.