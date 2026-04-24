Набиуллина рассказала, почему перестала надевать брошь на конференции

"Еще не время": Набиуллина прокомментировала отсутствие легендарных брошей Набиуллина рассказала, почему перестала надевать брошь на конференции

Москва24 апр Вести.Для возобновления традиции носить особые броши на пресс-конференции по ключевой ставке еще не настало подходящее время. Об этом заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

Она ответила на вопрос журналиста Александра Юнашева, который поинтересовался, когда будет возрождена традиция ношения знаковых украшений.

Еще не время ответила Набиуллина

Ранее глава ЦБ во время объявления решения регулятора по ключевой ставке использовала особые украшения, намекающие на изменение курса. Журналисты обращали внимание на броши в форме голубя, ястреба, тучи с дождем или снегиря.

Когда Набиуллина 24 апреля объявила о решении ЦБ снизить ключевую ставку до 14,5% годовых, она была без броши. Однако журналисты обратили внимание, что заместитель председателя Центробанка России Алексей Заботкин надел галстук с изображением довольных крыс.