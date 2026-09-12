Журналист Карлсон: США используют доллар в качестве оружия Карлсон: Вашингтон подталкивает мир к дедолларизации

Москва12 сен Вести.Власти Соединенных Штатов Америки используют доллар в качестве оружия, тем самым подталкивая страны к дедолларизации.

Об этом в интервью RT рассказал американский журналист Такер Карлсон.

Если вы используете доллар как оружие войны, это самый сильный стимул для стран к отказу от доллара заявил он

Карлсон отметил, что избавление от американского долга также можно считать дедолларизацией.

Ранее старший экономист Capital Economics по финансовым рынкам Джеймс Рейли спрогнозировал, что пузырь на американском рынке акций может в ближайшее время лопнуть.

Опасения аналитиков резко возросли из-за роста стоимости нефти и доходности государственных облигаций Соединенных Штатов. Отмечается, что доходность десятилетних американских казначейских облигаций приблизилась к 5% и тем самым достигла максимума почти за три года.

До этого экономист, управляющий директор компании Trade 123 Владимир Рожанковский заявил, что доллар существенно сдал позиции как средство платежа и сбережения из-за роста государственного долга США, развития блокчейн-технологий и вероятного отвязывания китайского юаня от американской валюты.