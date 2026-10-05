Минфин: закупки валюты и золота вырастут в пять раз

Минфин закупит в пять раз больше валюты и золота Минфин: закупки валюты и золота вырастут в пять раз

Москва5 окт Вести.Министерство финансов РФ сообщило, что покупки валюты и золота увеличатся с 2,5 млрд до 12,7 млрд рублей в день. Это максимум таких сделок с ноября 2023 года.

В октябре 2026 года министерство прогнозирует дополнительные нефтегазовые доходы бюджета в размере 289,46 млрд рублей. На эти деньги будут закупаться золото и валюта.

Операции будут проводиться в период с 7 октября 2026 года по 6 ноября 2026 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 12,7 млрд рублей раскрыли планы в Минфине

Банк России будет продавать эти операции на внутреннем рынке и одновременно продавать валюту в эквиваленте 580 млн рублей в день. С учетом этих операций объем покупок валюты в октябре-начале ноября 2026 года составит 12,12 млрд рублей.

Минфин приобретает валюту и золото в рамках бюджетного правила, начиная с мая 2026 года.

Ранее в Минфине сообщили о планах перехода на долгосрочное шестилетнее бюджетное планирование.