Москва6 окт Вести.В ноябре 2026 года ожидается существенное укрепление рубля. Такой прогноз озвучил ИС "Вести" экономист, управляющий директор компании "Трейд 123" Владимир Рожанковский.

По его словам, сейчас Минфин активными темпами покупает валюту, что не позволяет рублю укрепляться.

Оптимальный месяц [для] укрепления рубля, на мой взгляд, все-таки ноябрь, когда действительно Минфин перестанет опасаться большого дефицита бюджета, потому что я не вижу факторов для большого дефицита бюджета. Продается все, цены вверх идут, сжиженный природный газ… В целом, все факторы за то, чтобы Минфин прекратил покупать валюту. И он это сделает. И, на мой взгляд, в ноябре будет довольно существенное укрепление рубля. Мы, я думаю, коснемся отметки 80, но потом ближе к Новому году начнется сезон отпусков, и он традиционно для рубля понижателен… потому что люди покупают валюту, уезжают в отпуска… А потом дальше все хорошо опять снова