Москва24 сен Вести.Министерство экономического развития России улучшило прогноз курса доллара на 2026 год, но при этом оставило слабым рубль на 2027-й и последующие два года. Это следует из проекта прогноза социально-экономического развития России на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов, внесенного Минэкономразвития в правительство, сообщает РБК.

В прогнозе министерства указано, что в 2026 году средний курс доллара составит 79,5 рублей, а в 2027 году доллар будет стоить 87,4 рублей, в 2028-м - 92 рубля, а 2029-м - 96 рублей.

В прогнозе на 2026 год [Минэкономразвития] отразило более крепкий курс, который уже у нас сложился. И никакого значимого ослабления он [прогноз] не предусматривает. Средний курс у нас на данный момент 77,38 [руб. за доллар]. Даже если мы предположим, что в оставшееся до конца года время курс будет в районе 85, средний по году все равно будет 79,9 руб. за доллар отмечает начальник центра рыночных стратегий Газпромбанка Егор Сусин.

Среднегодовой курс в 2026 году будет ниже 80 даже с учетом ослабления рубля, согласен главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров. Аналитик считает, что в три с лишним месяца года рубль будет крепче .

При этом рыночные аналитики, которых ежемесячно опрашивает Банк России наоборот, ухудшили свои ожидания по курсу доллара. Они полагают, что он в 2026 году составит 79,9 рублей (ранее — 78,4 рублей), а в 2027-м — 88,8 рублей (ранее — 86,6 рублей).

При этом, некоторые финансисты еще в августе давали прогнозы 90 рублей за доллар к концу 2026 года.

Центробанк свои прогнозы по курсу не раскрывает.