Москва7 сен Вести.Перспективы возрождения экономического сотрудничества между Россией и США в настоящий момент можно расценивать как нулевые. Так главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в интервью ИС "Вести" прокомментировал участие главы РФПИ Кирилла Дмитриева во встрече президента РФ Владимира Путина с американскими переговорщиками.

По мнению политолога, ключевое решение об экономическом взаимодействии двух стран было принято на полях саммита G20 в американском городе Эшвилл, когда министр финансов США Скотт Бессент заявил российскому коллеге Антону Силуанову о намерении завершить конфликт на Украине до начала подписания каких-либо соглашений.

[Перспективы] нулевые по одной причине, что эта ситуация уже была прокручена на встрече в Эшвилле… Что касается этой стороны российско-американских отношений, то здесь уже [президент США Дональд] Трамп будет сталкиваться с… ястребами в американской администрации… Это не связано с перспективами сотрудничества или развития проектов… это уже именно расстановка сил в администрации Трампа объяснил Васильев

Ранее Силуанов заявил, что между Москвой и Вашингтоном существуют темы для диалога в финансовой сфере, которые необходимо обсуждать. Он уточнил, что сегодня между двумя странами сохраняется геополитическая напряженность, которая отражается на взаимоотношениях финансовых ведомств.