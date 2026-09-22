МИД: США не выдали визу для поездки на ГА ООН замминистра Алимову

США не выдали визу замглавы МИД России Алимову для поездки на ГА ООН МИД: США не выдали визу для поездки на ГА ООН замминистра Алимову

Москва22 сен Вести.Вашингтон не выдал заместителю главы МИД России Александру Алимову, курирующему в ведомстве направление ООН, визу для поездки на Генассамблею организации. Об этом сообщил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов в интервью ТАСС.

Дипломат указал, что такой шаг скажется как на работе российской делегации, так и на проведении ГА в целом.

Не выдана виза заместителю министра иностранных дел Александру Алимову, курирующему ооновское направление сообщил он

Логвинов добавил, что участие Алимова планировалось в ряде двусторонних встреч и многосторонних мероприятий.

Ранее директор департамента МИД сообщал, что глава дипведомства Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио могут встретиться на полях Генассамблеи.