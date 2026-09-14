Москва14 сенВести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что любые страны мира способны использовать свое влияние на киевский режим, чтобы подтолкнуть его к большей гибкости. По его словам, это стало бы значительным вкладом в урегулирование украинского конфликта.
В целом, любые страны могут использовать свое влияние на киевский режим с тем, чтобы сподвигнуть его к большей гибкости, что будет значительным вкладом в дело урегулированияцитирует Пескова
Так он ответил на вопрос о том, что конкретно страны глобального Юга могли бы сделать для разрешения конфликта.
Ранее Турция предложила организовать переговоры по Украине в Стамбуле.