Песков: все страны могут внести вклад в урегулирование, повлияв на Киев

Песков отметил, что любые страны могут внести вклад в урегулирование на Украине Песков: все страны могут внести вклад в урегулирование, повлияв на Киев

Москва14 сен Вести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что любые страны мира способны использовать свое влияние на киевский режим, чтобы подтолкнуть его к большей гибкости. По его словам, это стало бы значительным вкладом в урегулирование украинского конфликта.

В целом, любые страны могут использовать свое влияние на киевский режим с тем, чтобы сподвигнуть его к большей гибкости, что будет значительным вкладом в дело урегулирования цитирует Пескова

Так он ответил на вопрос о том, что конкретно страны глобального Юга могли бы сделать для разрешения конфликта.

Ранее Турция предложила организовать переговоры по Украине в Стамбуле.