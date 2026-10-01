Тренер и его знакомый пойдут под суд в Красноярске за продажу стероидов

Двое красноярцев предстанут перед судом за продажу сильнодействующих веществ Тренер и его знакомый пойдут под суд в Красноярске за продажу стероидов

Москва1 окт Вести.Тренер по бодибилдингу из спорткомплекса "Колизей" в Красноярске и его знакомый из зала предстанут перед судом по обвинению в незаконном обороте сильнодействующих веществ, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры в мессенджере МАХ.

В ноябре 2024 года тренер начал заказывать стероиды через один из интернет-магазинов в Telegram, которые оплачивал по QR-коду, а получал в отделении СДЭК как масло для бороды.

Дома он раскладывал ампулы по коробкам, клеил этикетки и голограммы — придавал товарный вид. Первая партия обошлась в 200 тыс. руб. из личных сбережений. Продавал знакомым спортсменам, два-три раза в неделю, на суммы от 1,5 тыс. до 30 тыс. руб. Полученное снова вкладывал в закупку написали в пресс-службе

В октябре 2025 года мужчину задержали, в ходе обыска по месту его жительства изъяли упаковки веществ, которые он не успел реализовать. После этого фигурант договорился со знакомым спортсменом, что тот будет хранить товар у себя и принимать покупателей.

Новую партию — на 800 тыс. руб. — заказал на имя сожительницы знакомого, чтобы не светиться. Часть заказа пришла до задержания, часть — уже после. В ноябре 2025 года покупатель пришел за "пропиком" и "мастероном". Сделку провели, деньги перевели на счет. Тут же обоих задержали. При обыске изъяли десятки упаковок с сильнодействующими веществами отметили в ведомстве

Уголовное дело передано в Кировский районный суд.