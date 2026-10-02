Арсенал оружия, патроны и порох изъяли у двух фигурантов дела под Новосибирском

Двое новосибирцев пойдут под суд за незаконный оборот оружия, патронов и пороха Арсенал оружия, патроны и порох изъяли у двух фигурантов дела под Новосибирском

Москва2 окт Вести.Двое жителей Новосибирской области предстанут перед судом по обвинению в незаконном обороте оружия, патронов и взрывчатых веществ, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура в мессенджере МАХ.

В 2025 года мужчины вступили в преступный сговор и вместе продали холодное оружие. Кроме того, один из них продал холодное оружие, два экземпляра оружия, переделанного в огнестрельное, и более 880 г пороха. Второй же купил огнестрельное оружие, боеприпасы к нему и взрывчатые вещества.

Сотрудниками правоохранительных органов из незаконного оборота изъято 6 экземпляров холодного оружия, 8 – огнестрельного, более 1 тыс. патронов к нему, а также свыше 1,2 кг взрывчатого вещества написали в надзорном ведомстве

Дело направлено в Искитимский районный суд для рассмотрения по существу.