В квартире на Варшавском шоссе в Москве ликвидирован наркопритон

Москвич организовал наркопритон в собственной квартире В квартире на Варшавском шоссе в Москве ликвидирован наркопритон

Москва19 окт Вести.Столичные полицейские ликвидировали наркопритон в квартире на Варшавском шоссе. Как сообщает пресс-служба ведомства в MAX, 33-летний москвич систематически сдавал свое жилье наркозависимым.

Сотрудники уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным полиции Отдела МВД России по Донскому району прикрыли нелегальную "точку" говорится в мессенджере

При обыске были изъяты предметы для употребления наркотических средств и остатки порошкообразного вещества, они отправлены на экспертизу.

Уголовное дело возбуждено по статье об организации притона. Подозреваемый взят под подписку о невыезде.