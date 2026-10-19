Москва19 октВести.Столичные полицейские ликвидировали наркопритон в квартире на Варшавском шоссе. Как сообщает пресс-служба ведомства в MAX, 33-летний москвич систематически сдавал свое жилье наркозависимым.
Сотрудники уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным полиции Отдела МВД России по Донскому району прикрыли нелегальную "точку"говорится в мессенджере
При обыске были изъяты предметы для употребления наркотических средств и остатки порошкообразного вещества, они отправлены на экспертизу.
Уголовное дело возбуждено по статье об организации притона. Подозреваемый взят под подписку о невыезде.