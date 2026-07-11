За производство 234 кг метадона в Москве арестованы граждане Латвии

В Москве арестованы четверо граждан Латвии за производство метадона За производство 234 кг метадона в Москве арестованы граждане Латвии

Москва11 июл Вести.Останкинский суд Москвы арестовал четверых граждан Латвии, обвиняемых в производстве 234 кг метадона. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Судом удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования в отношении четырех фигурантов. Им предъявлены обвинения по ч. 5 ст. 228 УК РФ (незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору)", — уточнили правоохранители.

По данным следствия, обвиняемые производили наркотическое вещество для дальнейшего распространения. Их нарколаборатория была расположена в Дмитровском районе Москвы.