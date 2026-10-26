Москва26 октВести.Шесть лет в колонии общего режима проведет жительница Красноярского края за приобретение и хранение наркотиков, сообщается в MAX-канале прокуратуры региона.
По данным следствия, летом 2026 года правоохранители задержали 43-летнюю жительницу Нижнеингашского района, у которой обнаружили наркотики массой 10,8 г и предметы для фасовки. Суд признал женщину виновной в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере.
Ей назначено 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режимаговорится в сообщении
Автомобиль, использовавшийся при перевозке наркотиков, конфискован в доход государства.