Жительница Красноярского края получила 6 лет колонии за хранение наркотиков

Шесть лет колонии дал суд жительнице Красноярского края за наркотики в машине Жительница Красноярского края получила 6 лет колонии за хранение наркотиков

Москва26 окт Вести.Шесть лет в колонии общего режима проведет жительница Красноярского края за приобретение и хранение наркотиков, сообщается в MAX-канале прокуратуры региона.

По данным следствия, летом 2026 года правоохранители задержали 43-летнюю жительницу Нижнеингашского района, у которой обнаружили наркотики массой 10,8 г и предметы для фасовки. Суд признал женщину виновной в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере.

Ей назначено 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима говорится в сообщении

Автомобиль, использовавшийся при перевозке наркотиков, конфискован в доход государства.