Нижегородку приговорили к 10 годам за передачу мужу в колонии наркотиков

Нижегородку, передавшую мужу в колонии наркотики, приговорили к 10 годам Нижегородку приговорили к 10 годам за передачу мужу в колонии наркотиков

Москва14 авг Вести.В Нижегородской области Тоншаевский районный суд вынес приговорил женщине, которая передала мужу, находящемуся в исправительном учреждении, наркотики. Об этом сообщает Нижегородский областной суд в MAX.

Анастасия Вербицкая признана виновной по статье о незаконном сбыте наркотических средств в исправительном учреждении, совершенном в крупном размере.

Судом установлено, что в сентябре 2025 года Вербицкая пронесла в комнату длительных свиданий исправительной колонии наркотическое средство и передала его своему мужу, отбывающему наказание говорится в сообщении

Запрещенное средство было изъято сотрудниками учреждения. Свою вину подсудимая признала частично. Женщину приговорили к 10 лет 6 месяцев исправительной колонии общего режима.