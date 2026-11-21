На Южном Урале сотрудницу маркетплейса будут судить за хищение более 300 тысяч

В Челябинской области сотрудница маркетплейса обвиняется в хищении На Южном Урале сотрудницу маркетплейса будут судить за хищение более 300 тысяч

Москва21 ноя Вести.В Еткульском районе Челябинской области сотрудница пункта маркетплейса подозревается в мошенничестве при работе с заказами. Об этом в MAX сообщает полиция Южного Урала.

По материалам следствия, местная жительница 1990 года рождения, оформляла заказы на различные товары на собственное имя, получала их, а затем оформляла фиктивные возвраты.

В общей сложности подозреваемой удалось таким образом завладеть порядка 200 единицами различного товара. Общая стоимость похищенного составила более 300 тысяч рублей говорится в мессенджере

Сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность причастной к хищению. К уголовной ответственности она не привлекалась. Похищенное имущество изъяли. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве.