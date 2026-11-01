В Ростовской области задержан мужчина, который убил и расчленил семейную пару Под Ростовом нашли тела супругов с признаками расчленения, возбуждено дело

Москва1 ноя Вести.В Ростовской области задержан 26-летний местный житель, подозреваемый в убийстве двух человек, сопряженном с похищением человека, возбуждено уголовное дело, сообщает СК России в мессенджере MAX.

По версии следствия, 30 октября в Ростове-на-Дону подозреваемый в ходе конфликта с семейной парой насильно посадил мужчину и женщину в автомобиль и увез в неизвестном направлении. Затем он нанес похищенным множественные удары колюще-режущим предметом. От полученных ранений муж и жена скончались на месте происшествия.

1 ноября текущего года тела потерпевших с признаками насильственной смерти и расчленения обнаружены на участке местности в Аксайском районе Ростовской области говорится в публикации

Правоохранители быстро установили личность подозреваемого в совершении этих преступлений и задержали его. С ним проводятся необходимые следственные действия. Расследование продолжается.