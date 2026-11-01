Убитые в Ростовской области супруги были многодетными родителями У погибших в Ростовской области супругов осталось трое детей

Москва1 ноя Вести.У супругов из Ростовской области, которых похитил и убил местный житель, осталось трое несовершеннолетних детей, сообщает SHOT.

Многодетных родителей похитили на глазах у ребенка, а затем зарезали и расчленили в Ростовской области пишет паблик

По его данным, муж и жена вечером 30 октября находились на парковке ЖК "Екатерининский" в Ростове-на-Дону, и в какой-то момент у них вспыхнул конфликт с мужчиной. Он избил супругов, силой посадил их в принадлежавшую семье Lada Vesta и увез. Все это видел один из их детей.

Впоследствии 26-летний похититель нанес мужчине и женщине множество ударов ножом. От полученных ранений оба скончались на месте. Их тела с признаками насильственной смерти и расчленения были найдены 1 ноября в Аксайском районе Ростовской области.

Вычислить подозреваемого удалось по камерам наблюдения и показаниям очевидцев. Его задержали, возбуждено уголовное дело, с ним проводятся необходимые следственные действия.