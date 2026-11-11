Москва11 нояВести.Житель поселка Солнечный подозревается в убийстве знакомой, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.
По версии следствия, 9 ноября 2026 года фигурант пришел в гости знакомой. Во время употребления спиртных напитков между ними возникла бытовая ссора, в ходе которой женщина стала оскорблять гостя.
Разозленный злоумышленник, видя, что женщина стоит на балконе, схватил ее за ноги и сбросил на землю с высоты 4 этажа домасказано в сообщении ведомства в MAX
От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.
В отношении 35-летнего жителя поселка Солнечный возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.