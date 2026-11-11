В Хабаровском крае мужчина выкинул знакомую с балкона 4 этажа за оскорбления

Житель Хабаровского края выкинул знакомую с балкона 4 этажа за дерзость В Хабаровском крае мужчина выкинул знакомую с балкона 4 этажа за оскорбления

Москва11 ноя Вести.Житель поселка Солнечный подозревается в убийстве знакомой, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

По версии следствия, 9 ноября 2026 года фигурант пришел в гости знакомой. Во время употребления спиртных напитков между ними возникла бытовая ссора, в ходе которой женщина стала оскорблять гостя.

Разозленный злоумышленник, видя, что женщина стоит на балконе, схватил ее за ноги и сбросил на землю с высоты 4 этажа дома сказано в сообщении ведомства в MAX

От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

В отношении 35-летнего жителя поселка Солнечный возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.