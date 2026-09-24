Супругов, обвиняемых в убийстве друг друга в Мытищах, похоронили в разных местах Обвиняемых в убийстве друг друга супругов Бенграф похоронили в разных местах

Москва24 сен Вести.Супруги Владислав и Евгения Бенграф, обвиняемые в убийстве друг друга в подмосковных Мытищах, похоронены в разных местах, рассказала РИА Новости мать погибшей Ольга Сучкова.

По ее словам, на прощание с дочерью пришли более 200 человек. Где именно находятся могилы обоих, женщина не уточнила.

О случившемся стало известно 19 апреля 2026 года. По версии следствия, муж и жена зарезали друг друга во время ссоры. Родные убитой настаивают, что Евгения нанесла ножевые ранения супругу в целях самообороны, семья Владислава настаивает, что конфликт был обоюдный.

Сейчас в отношении обоих возбуждены уголовные дела об убийстве. В суде поднимался вопрос о прекращении расследования в связи со смертью обвиняемых, однако обе стороны высказались против, намереваясь отстоять свою точку зрения.

По данным следственных органов, на теле женщины были зафиксированы не менее 29 ранений, на теле мужчины – не менее 29. Предположительно, мотивом послужило желание Евгении развестись.