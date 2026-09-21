Москва21 сен Вести.Зарезавших друг друга в апреле этого года театральных актеров Владислава и Евгению Бенграф судят посмертно в Мытищинском городском суде. Об этом пишет MK.RU.

По данным издания, на судебном разбирательстве настояла мать Владислава.

В ходе судебного заседания выяснилось, что мужчина ревновал свою супругу, с которой познакомился в сентябре 2024 года, когда та устроила в театр "Фэст" гримером. По словам подруги, они начали ссориться еще до свадьбы, и девушка хотела прервать отношения. Владислав в свою очередь умолял Евгению остаться, и они помирились, но позже она решила с ним развестись.

Я видела, что сын был очень влюблен и души в Жене не чаял, но просила его не торопиться со свадьбой... Женя узнала от Влада о том, что я так сказала, и с тех пор меня отодвинули от сына. Женя очень хотела, чтобы эта свадьба состоялась сказала изданию мать Владислава

В ночь убийства мужчина сначала избил Евгению, а затем взялся за нож. Соседи услышали крик девушки и позвонили ее матери, чтобы она приехала. Когда взломали дверь, Ольга обратила внимание, что она была заперта на все три замка.

На следующем заседании суда допрос свидетелей будет продолжен, пишет "МК".