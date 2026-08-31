Москва31 авгВести.Мать актера театра "ФЭСТ" Владислава Бенграфа выступила против прекращения его уголовного дела об убийстве жены Евгении, сообщает РИА Новости. Женщина намерена восстановить честное имя сына.
Тела супругов были найдены с колото-резаными ранами в квартире в Мытищах в середине апреля. Трагедия произошла в квартире на 16-м этаже на улице Воровского. По данным подмосковного главка СК между актером и его женой произошел конфликт. Не исключалось, что причиной ссоры могло стать желание женщины развестись. В ходе ссоры артист схватился за нож и ударил жену в шею и грудь, в ответ супруга ударила его ножом в шею. Оба скончались на месте.
Теперь супруги посмертно обвиняются в убийстве друг друга. Их уголовные дела рассматривает Мытищинский городской суд.
На заседании суд поставил вопрос о прекращении дела в отношении мужчины на основании его смерти. Мать погибшей не возражала против прекращения производства. Ходатайство поддержала прокуратура, однако мать обвиняемого выступила с категорическим возражением.
Я возражаю против прекращения уголовного дела, хочу восстановить честное имя своего сыназаявила она
Суд учел ее позицию и принял решение продолжить следствие.