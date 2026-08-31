Мать актера Бенграфа выступила против прекращения его дела об убийстве жены

Мать Бенграфа выступила против прекращения его посмертного дела об убийстве жены Мать актера Бенграфа выступила против прекращения его дела об убийстве жены

Москва31 авг Вести.Мать актера театра "ФЭСТ" Владислава Бенграфа выступила против прекращения его уголовного дела об убийстве жены Евгении, сообщает РИА Новости. Женщина намерена восстановить честное имя сына.

Тела супругов были найдены с колото-резаными ранами в квартире в Мытищах в середине апреля. Трагедия произошла в квартире на 16-м этаже на улице Воровского. По данным подмосковного главка СК между актером и его женой произошел конфликт. Не исключалось, что причиной ссоры могло стать желание женщины развестись. В ходе ссоры артист схватился за нож и ударил жену в шею и грудь, в ответ супруга ударила его ножом в шею. Оба скончались на месте.

Теперь супруги посмертно обвиняются в убийстве друг друга. Их уголовные дела рассматривает Мытищинский городской суд.

На заседании суд поставил вопрос о прекращении дела в отношении мужчины на основании его смерти. Мать погибшей не возражала против прекращения производства. Ходатайство поддержала прокуратура, однако мать обвиняемого выступила с категорическим возражением.

Я возражаю против прекращения уголовного дела, хочу восстановить честное имя своего сына заявила она

Суд учел ее позицию и принял решение продолжить следствие.