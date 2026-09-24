Мать Евгении Бенграф, обвиняемой в убийстве мужа, настаивает на ее самообороне Мать Евгении Бенграф, обвиняемой в убийстве мужа: моя дочь не убийца

Москва24 сен Вести.Мать гримера театра "ФЭСТ" Евгении Бенграф, погибшей в ходе ссоры с мужем, заявила, что дело ее дочери об убийстве мужа должно быть переквалифицировано на самооборону, сообщило РИА Новости.

19 апреля стало известно о трагедии в Мытищах. Там в квартире на 16-м этаже нашли мертвыми молодых супругов Владислава и Евгению Бенграф. Муж и жена зарезали друг друга во время ссоры, к которой привело желание девушки развестись. Их судят посмертно в Мытищинском городском суде. Инстанция рассматривает два дела в отношении каждого из супругов по статье об убийстве. Ранее суд ставил вопрос о прекращении дел из-за смерти обвиняемых, но представители обеих сторон выступили против.

Моя дочь не убийца. Ей вменяют статью о преднамеренном и умышленном убийстве. У нее не было намерения убивать. Я хочу изменения статьи на самооборону. Она защищала себя, как могла. Ее заперли, начали бить, а потом резать. Она кричала, звала на помощь, молила его остановиться сказала Ольга Сучкова

Ранее мать Владислава заявляла о намерении восстановить честное имя сына.

Исходя из материалов дела, Владислав нанес жене не менее 29 ножевых ранений, Евгения – не менее 25 ножевых ударов. Владислав служил в театре "ФЭСТ" в Мытищах актером, а его супруга заведовала гримерным цехом.