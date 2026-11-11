СК проверяет сына на причастность к убийству двух пенсионеров в Ростове-на-Дону

Сына убитых и расчлененных пенсионеров из Ростова-на-Дону проверяет СК СК проверяет сына на причастность к убийству двух пенсионеров в Ростове-на-Дону

Москва11 ноя Вести.Следственный комитет РФ проверяет сына убитых и расчлененных в Ростове-на-Дону пенсионеров на причастность к преступлению. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По предварительным данным, к совершению преступления может быть причастен 49-летний сын погибших. В настоящее время совместно с сотрудниками органов внутренних дел проводятся мероприятия, направленные на установление его местонахождения и задержание говорится в сообщении

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в холодильнике в квартире в Ростове-на-Дону обнаружили расчлененные тела двух пенсионеров – 74-летнего мужчины и 73-летней женщины.