Москва11 нояВести.Следственный комитет РФ проверяет сына убитых и расчлененных в Ростове-на-Дону пенсионеров на причастность к преступлению. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По предварительным данным, к совершению преступления может быть причастен 49-летний сын погибших. В настоящее время совместно с сотрудниками органов внутренних дел проводятся мероприятия, направленные на установление его местонахождения и задержаниеговорится в сообщении
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в холодильнике в квартире в Ростове-на-Дону обнаружили расчлененные тела двух пенсионеров – 74-летнего мужчины и 73-летней женщины.