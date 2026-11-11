РЕН: в Ростове-на-Дону в квартире обнаружены расчлененные тела пенсионеров

Расчлененные тела пенсионеров нашли в холодильнике в Ростове-на-Дону РЕН: в Ростове-на-Дону в квартире обнаружены расчлененные тела пенсионеров

Москва11 ноя Вести.Расчлененные тела двух пенсионеров нашли в холодильнике в квартире в Ростове-на-Дону, сообщает РЕН ТВ.

По сведениям издания, их сына сейчас разыскивают. По предварительным данным, он находится в бегах.

Чуть больше месяца назад, 20 сентября, мужчина заявил, что его родители 1952 и 1953 годов рождения уехали в Крым и пропали.

Расчлененные тела двух пенсионеров нашли в холодильнике в квартире в Ростове-на-Дону. Их сына сейчас ищут говорится в публикации

Супругов объявили в розыск, но результатов он не дал.

Накануне соседи пожаловались на странный запах из квартиры. Когда ее вскрыли, то в холодильнике обнаружили тела якобы пропавших.

На официальных ресурсах правоохранителей информации об этом пока нет.