Москва11 нояВести.Расчлененные тела двух пенсионеров нашли в холодильнике в квартире в Ростове-на-Дону, сообщает РЕН ТВ.
По сведениям издания, их сына сейчас разыскивают. По предварительным данным, он находится в бегах.
Чуть больше месяца назад, 20 сентября, мужчина заявил, что его родители 1952 и 1953 годов рождения уехали в Крым и пропали.
Расчлененные тела двух пенсионеров нашли в холодильнике в квартире в Ростове-на-Дону. Их сына сейчас ищутговорится в публикации
Супругов объявили в розыск, но результатов он не дал.
Накануне соседи пожаловались на странный запах из квартиры. Когда ее вскрыли, то в холодильнике обнаружили тела якобы пропавших.
На официальных ресурсах правоохранителей информации об этом пока нет.