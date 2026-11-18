Москва18 нояВести.Тела пожилых супругов со следами насильственной смерти найдены в жилом доме в Новочеркасске. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц. Об этом сообщает СУ СКР по Ростовской области.
60-летнего мужчину и 59-летнюю женщину обнаружили 17 ноября, во вторник, на улице 8 марта.
В Новочеркасске возбуждено уголовное дело по факту убийства двух пенсионеров… Проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизыговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Следственные органы выясняют детали случившегося, личность преступника устанавливают.