Жителя Новочеркасска отправили в СИЗО по делу об убийстве родителей

В Новочеркасске арестовали мужчину по делу об убийстве родителей Жителя Новочеркасска отправили в СИЗО по делу об убийстве родителей

Москва19 ноя Вести.Суд в Новочеркасске заключил по стражу местного жителя, подозреваемого в убийстве своих родителей во время ссоры. Об этом сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

По ходатайству следователя судом в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение сказано в сообщении

По данным следствия, 15 ноября между 36-летним мужчиной и его 60-летним отцом произошел конфликт, в ходе которого фигурант убил обоих родителей. Их тела были обнаружены спустя два дня.

Было возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц. Подозреваемый в ходе допроса признался в преступлении.