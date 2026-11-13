Обвиняемый в убийстве и расчленении родителей в Ростове-на-Дону арестован Суд арестовал обвиняемого в убийстве пожилых родителей в Ростове-на-Дону

Москва13 ноя Вести.Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону заключил под стражу обвиняемого в убийстве и расчленении пожилых родителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов Ростовской области.

Рассмотрев ходатайство, суд избрал Шатилову В. В. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток – по 10 января 2027 года включительно говорится в сообщении

Тела пенсионеров - 74-летнего мужчины и 73-летней женщины – с признаками насильственной смерти обнаружили в морозильной камере холодильника в Ростове-на-Дону. СК возбудил уголовное дело и начал поиски сына погибших. Как вскоре выяснилось, ранее мужчина был судим за убийство.