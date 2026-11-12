Москва12 нояВести.Мужчина, подозреваемый в жестокой расправе над своими родителями в Ростове-на-Дону, совершил убийство более полутора месяцев назад. Об этом сообщили в Следкоме в MAX.
49-летний фигурант найден в Макеевке в ДНР. Мужчина задержан.
Фигурант доставляется к следователю для проведения необходимых следственных действийотмечается в сообщении
Ранее отмечалось, что в Ростове-на-Дону были найдены тела пенсионеров с признаками насильственной смерти – 74-летнего мужчины и 73-летней женщины. Останки были расчленены и помещены в морозильную камеру холодильника. Выяснилось, что их сын был ранее судим за убийство.