Более 1,5 месяцев назад сын убил родителей в Ростове-на-Дону Подозреваемый в расправе над родителями совершил убийство 1,5 месяца назад

Москва12 ноя Вести.Мужчина, подозреваемый в жестокой расправе над своими родителями в Ростове-на-Дону, совершил убийство более полутора месяцев назад. Об этом сообщили в Следкоме в MAX.

49-летний фигурант найден в Макеевке в ДНР. Мужчина задержан.

Фигурант доставляется к следователю для проведения необходимых следственных действий отмечается в сообщении

Ранее отмечалось, что в Ростове-на-Дону были найдены тела пенсионеров с признаками насильственной смерти – 74-летнего мужчины и 73-летней женщины. Останки были расчленены и помещены в морозильную камеру холодильника. Выяснилось, что их сын был ранее судим за убийство.