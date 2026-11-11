Подозреваемый в расчленении родителей в Ростове-на-Дону был судим за убийство

Подозреваемый в убийстве родителей в Ростове-на-Дону ранее был судим Подозреваемый в расчленении родителей в Ростове-на-Дону был судим за убийство

Москва11 ноя Вести.Мужчина, подозреваемый в убийстве и расчленении пожилых родителей в Ростове-на-Дону, оказался ранее судимым. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Сын ранее был судим по статье 105 УК РФ ("Убийство") цитирует собеседника агентство

Также, по словам источника, фигурант нигде официально не работал, только подрабатывал таксистом.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону обнаружили тела пожилой пары – 74-летнего мужчины и 73-летней женщины – с признаками насильственной смерти. Останки были расчленены и помещены в морозильную камеру холодильника.

СК возбудил уголовное дело. Сына погибших супругов ищут.