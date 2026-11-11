KP.RU: знакомые рассказали, что убитые в Ростове супруги были тихими и скромными

"Никаких скандалов": знакомые рассказали о жизни пожилой пары, убитой в Ростове KP.RU: знакомые рассказали, что убитые в Ростове супруги были тихими и скромными

Москва11 ноя Вести.Пожилые супруги, которые были найдены убитыми в Ростове-на-Дону, были в браке много лет. Об этом сообщает издание KP.RU.

Расчлененные тела 74-летнего мужчины и 73-летней женщины были найдены 11 ноября – в холодильнике в квартире и в гараже у дома. По данным ряда изданий, в убийстве супругов подозревают их 49-летнего сына, который в сентябре заявлял, что они уехали в Крым и пропали. По информации из СМИ, в настоящее время он скрывается от следствия.

Газета пишет, что 74-летний мужчина всю жизнь посвятил морю: в молодости ходил на судах, а затем много лет преподавал в мореходном училище. Его жена - уроженка Брянской области. Всю жизнь она работала с детьми – занимала должность воспитателя в школе-интернате. Как сказано в материале, на пенсии супруги старались путешествовать.

Решили, что возраст не помеха, и стали много путешествовать… Они объездили весь Краснодарский край и Крым, летали в Грецию, отдыхали в санаториях Железноводска и Кисловодска рассказала журналистам знакомая семьи

По словам знакомых, здоровье 73-летней женщины пошатнулось после перенесенного коронавируса, и ее стали замечать на улице с тростью. Муж помогал ей спуститься к машине перед очередной поездкой.

Супругов называют тихими, скромными и очень вежливыми. По информации издания, их единственный сын переехал к ним некоторое время назад. Авторы материала со ссылкой на местных жителей пишут, что мужчина в разводе, у него есть ребенок-школьник.

Никаких скандалов, криков или жалоб мы из-за стены никогда не слышали сообщила собеседница журналистов

По данным газеты, несколько дней назад к соседям приходили две женщины, назвавшиеся племянницей и крестницей кого-то из супругов. Они рассказали, что должны были поехать с пожилой парой в Крым, но дядя с тетей внезапно перестали отвечать на звонки, после чего родственницы обратились в полицию.

Сотрудница местной парикмахерской рассказала журналистам, что за пару дней до появления новостей об обнаружении тел сын пары приходил на стрижку, рассказал о покупке нового автомобиля и уточнил, что скоро уедет в командировку.