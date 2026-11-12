Москва12 нояВести.Полицейские из МВД по Донецкой Народной Республике задержали фигуранта дела об убийстве пенсионеров в Ростове-на-Дону, сообщила в MAX официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Уточняется, что мужчину 1977 года рождения, который, по предварительным данным, мог жестоко убить собственных родителей, обнаружили в Макеевке.
В ближайшее время он будет передан оперативникам ГУ МВД России по Ростовской области для доставления в следственные органыговорится в заявлении
Об обнаружении тел погибших стало известно накануне, Следственный комитет возбудил уголовное дело.