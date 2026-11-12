Задержан подозреваемый в жестоком убийстве родителей-пенсионеров в Ростове

Полиция задержала подозреваемого в убийстве и расчленении родителей в Ростове Задержан подозреваемый в жестоком убийстве родителей-пенсионеров в Ростове

Москва12 ноя Вести.Полицейские из МВД по Донецкой Народной Республике задержали фигуранта дела об убийстве пенсионеров в Ростове-на-Дону, сообщила в MAX официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уточняется, что мужчину 1977 года рождения, который, по предварительным данным, мог жестоко убить собственных родителей, обнаружили в Макеевке.

В ближайшее время он будет передан оперативникам ГУ МВД России по Ростовской области для доставления в следственные органы говорится в заявлении

Об обнаружении тел погибших стало известно накануне, Следственный комитет возбудил уголовное дело.