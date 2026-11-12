Москва12 нояВести.Подозреваемый в жестокой расправе над своими родителями в Ростове-на-Дону рассказал, что сделал в гараже подобие саркофага из монтажной пены. Об этом он сообщил на видео, опубликованном официальным представителем МВД России Ириной Волк.
49-летний мужчина был задержан на территории Макеевки в ДНР.
Купил в магазине монтажную пену и в подвале сделал подобие саркофага. После этого закрыл гараж, засыпал все щебенкой. Больше в гараж я не заходилрассказал подозреваемый
Ранее сообщалось, что убийство было совершено более 1,5 месяцев назад.
Расчлененные тела пенсионеров были найдены в Ростове-на-Дону. Сын убитых был задержан.