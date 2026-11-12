Подозреваемый в убийстве родителей в Ростове сделал из пены саркофаг

"Сделал подобие саркофага": мужчина рассказал подробности убийства родителей Подозреваемый в убийстве родителей в Ростове сделал из пены саркофаг

Москва12 ноя Вести.Подозреваемый в жестокой расправе над своими родителями в Ростове-на-Дону рассказал, что сделал в гараже подобие саркофага из монтажной пены. Об этом он сообщил на видео, опубликованном официальным представителем МВД России Ириной Волк.

49-летний мужчина был задержан на территории Макеевки в ДНР.

Купил в магазине монтажную пену и в подвале сделал подобие саркофага. После этого закрыл гараж, засыпал все щебенкой. Больше в гараж я не заходил рассказал подозреваемый

Ранее сообщалось, что убийство было совершено более 1,5 месяцев назад.

Расчлененные тела пенсионеров были найдены в Ростове-на-Дону. Сын убитых был задержан.