"112": в убийстве пожилых супругов в Новочеркасске подозревают их сына-наркомана

"112": с пожилыми супругами в Новочеркасске расправился их сын-наркоман "112": в убийстве пожилых супругов в Новочеркасске подозревают их сына-наркомана

Москва18 ноя Вести.В убийстве пожилых супругов в Новочеркасске Ростовской области подозревают их сына, употребляющего наркотики. Об этом сообщает Telegram-канал "112".

Предположительно, именно 36-летний мужчина жестоко расправился с родителями во время конфликта, начавшегося из-за его просьбы о деньгах.

Мужчина уже долгое время употреблял и в этот раз также пришел просить у родных денег. Однако те не дали, между родственниками случилась ссора, в ходе которой мужчина напал на обоих с ножом и зарезал говорится в сообщении источника

Отмечается, что возможного убийцу уже задержали, однако официальной информации об этом нет.

Тела пенсионеров нашли в жилом доме на улице 8 марта 17 ноября. Уголовное дело расследуется в рамках статьи об убийстве двух лиц.