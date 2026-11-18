Москва18 нояВести.В убийстве пожилых супругов в Новочеркасске Ростовской области подозревают их сына, употребляющего наркотики. Об этом сообщает Telegram-канал "112".
Предположительно, именно 36-летний мужчина жестоко расправился с родителями во время конфликта, начавшегося из-за его просьбы о деньгах.
Мужчина уже долгое время употреблял и в этот раз также пришел просить у родных денег. Однако те не дали, между родственниками случилась ссора, в ходе которой мужчина напал на обоих с ножом и зарезалговорится в сообщении источника
Отмечается, что возможного убийцу уже задержали, однако официальной информации об этом нет.
Тела пенсионеров нашли в жилом доме на улице 8 марта 17 ноября. Уголовное дело расследуется в рамках статьи об убийстве двух лиц.