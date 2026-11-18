СК подтвердил задержание подозреваемого в убийстве пенсионеров в Новочеркасске СК: задержан мужчина, подозреваемый в убийстве своих родителей в Новочеркасске

Москва18 ноя Вести.В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве своих пожилых родителей в Новочеркасске. Об этом сообщает Следственный комитет России.

В Ростовской области задержан 36-летний мужчина, подозреваемый в убийстве своих родителей, чьи тела были обнаружены 17 ноября в одном из домов в городе Новочеркасске. В ближайшее время он будет допрошен, после чего следствие в суд направит ходатайство об избрании ему меры пресечения говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Тела 60-летнего мужчины и 59-летней женщины со следами насильственной смерти нашли в жилом доме на улице 8 марта. По некоторым данным, фигурант мог расправиться с ними, находясь под воздействием наркотиков.