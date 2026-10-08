МВД: подозреваемый в двойном убийстве во Владивостоке работал на своих жертв

Убитыми во Владивостоке оказались владельцы ресторана МВД: подозреваемый в двойном убийстве во Владивостоке работал на своих жертв

Москва8 окт Вести.Мужчина и женщина, чьи обгоревшие тела были найдены при тушении пожара в ресторане во Владивостоке оказались супругами, которые им владели, а предполагаемый убийца – их сотрудник. Об этом сообщили в УМВД по Приморскому краю.

Ранее по факту обнаружения тел было возбуждено уголовное дело о двойном убийстве. Уже установлено, что это 66-летний владелец здания и его 41-летняя супруга. По горячим следам оперативникам удалось задержать подозреваемого – им оказался 30-летний житель Владивостока, работавший на семейную пару.

Выяснилось, что в день убийства между ним и работодательницей произошел словесный конфликт, во время которого он нанес ей несколько ударов ножом.

После ее гибели в здание приехал директор. Когда мужчина зашел в помещение, злоумышленник нанес ему множественные удары бейсбольной битой по голове. В дальнейшем, пытаясь уничтожить следы преступления, улики и инсценировать несчастный случай, подозреваемый облил тела потерпевших горючей смесью и поджег их сказано в сообщении

При обыске на месте происшествия были найдены металлические канистры, нож, марлевая ткань со следами вещества красно-бурого цвета, обгоревшая бейсбольная бита, а также образцы горючего вещества. Согласно предварительному заключению пожарно-технической экспертизы, очаг возгорания находился в районе тела погибшего мужчины.

Подозреваемого заключили под стражу.