Мотивом для поджога дома в Приморье, где погибли 5 человек, мог стать конфликт

В МВД озвучили возможный мотив поджога дома в Приморье, где погибли 5 человек Мотивом для поджога дома в Приморье, где погибли 5 человек, мог стать конфликт

Москва2 ноя Вести.Мужчина, задержанный по подозрению в поджоге дома в Архангельской области, где погибли пять человек, пошел на преступление после конфликта со знакомым. Об этом рассказали в Управлении МВД России по региону.

Преступление произошло 28 октября на улице Ленинградской в Каргополе. Предполагаемый фигурант – 46-летний неоднократно судимый местный житель. По версии следствия, он зашел к хозяину дома, будучи пьяным.

Между мужчинами возник конфликт, после которого, стоя на лестничной площадке, подозреваемый бросил горящий окурок в щель деревянной двери, ведущей в кладовку, а затем скрылся говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Возбуждено уголовное дело. Если вина задержанного будет доказана в суде, ему может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.