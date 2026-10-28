При пожаре в историческом здании Каргополя погиб мужчина

Мужчина погиб при пожаре в историческом здании Каргополя При пожаре в историческом здании Каргополя погиб мужчина

Москва28 окт Вести.При пожаре в многоквартирном жилом доме в Каргополе Архангельской области погиб один человек, передает ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

Там уточнили, что пожар произошел пожар на лестничной площадке жилого дома №9 по улице Ленинградская, огонь распространился на рядом стоящее здание.

Звеном ГДЗС со второго этажа эвакуирован мужчина, бригадой СМП констатирована смерть говорится в публикации

Самостоятельно эвакуировались пять человек, из них один ребенок, рассказали в МЧС.

Там отметили, что в результате пожара дом значительно поврежден огнем, кровля здания пострадала на площади 90 "квадратов".

По данным из открытых источников, по этому адресу в Каргополе располагается построенный в 1916 году деревянный дом-памятник архитектуры регионального значения, известный как дом купца Серкова.