МЧС: исторический дом в Архангельской области поврежден пожаром по всей площади

В Архангельской области ликвидирован пожар в историческом здании МЧС: исторический дом в Архангельской области поврежден пожаром по всей площади

Москва28 окт Вести.В городе Каргополь Архангельской области спасателям удалось ликвидировать пожар в историческом жилом доме, который является памятником архитектуры. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

Дом деревянный, 2-х этажный, 2-х подъездный, 8-ми квартирный 1916 года постройки, является памятником архитектуры регионального значения. Пострадал по всей площади говорится на сайте ведомства

В МЧС отметили, что в дневное время будет решаться вопрос о необходимости предоставления маневренного жилья нуждающимся. Для временного размещения погорельцам подготовлен Дом детского творчества на улице Ленина.