Москва28 октВести.В городе Каргополь Архангельской области спасателям удалось ликвидировать пожар в историческом жилом доме, который является памятником архитектуры. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.
Дом деревянный, 2-х этажный, 2-х подъездный, 8-ми квартирный 1916 года постройки, является памятником архитектуры регионального значения. Пострадал по всей площадиговорится на сайте ведомства
В МЧС отметили, что в дневное время будет решаться вопрос о необходимости предоставления маневренного жилья нуждающимся. Для временного размещения погорельцам подготовлен Дом детского творчества на улице Ленина.