Для ликвидации огня у станции в Хабаровском крае использовался вертолет и поезд

Пожарные в Хабаровском крае ликвидировали возгорание у ж/д станции Для ликвидации огня у станции в Хабаровском крае использовался вертолет и поезд

Москва13 окт Вести.Сотрудники МЧС России и краевые пожарные защитили небольшое поселение в Амурском районе, сообщается в MAX-канале МЧС Хабаровского края.

Ландшафтный пожар произошел в Амурском районе в примерно в километре от станции "18 разъезд", имелась угроза перехода огня на постройки вблизи поселения железнодорожников. Всего в нем 16 домов, из которых треть жилые. При этом поселение удалено от других населенных пунктов и окружено болотистой местностью и лесными массивами. Для защиты малонаселенного пункта использовался вертолет Ми-8 и пожарный поезд.

С помощью водосливного устройства экипаж вертолета совершил 8 сбросов воды на очаги горения общим объемом 24 тонны. Пожарные отработали по земле кромку на протяжении нескольких километров говорится в сообщении

К вечеру угроза перехода огня на постройки населенного пункта была снята. К ликвидации пламени привлекались 28 человек и 5 единиц техники.