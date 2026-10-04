Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре под Хабаровском

Открытое горение в ангаре под Хабаровском ликвидировано Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре под Хабаровском

Москва4 окт Вести.Ликвидировано открытое горение в ангаре в селе Тополево, сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Ранее сообщалось, что площадь возгорания составила 1 тысячу "квадратов". Из-за сильного горения произошло обрушение кровли.

Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре на Производственной в селе Тополево в пригороде краевого центра говорится в публикации

Высокая температура горения, из-за которой произошло обрушение металлических конструкций, захламленность склада, а также удаленность водоисточников от места пожара создали дополнительные сложности для огнеборцев, отметили в краевом МЧС.