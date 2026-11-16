Москва16 нояВести.Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в ангаре по хранению упаковочной пленки в Кунгуре на площади 1,1 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.
В ведомстве отметили, что ликвидацию возгорания осложняет высокая пожарная нагрузка.
Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев, удалось предотвратить переход огня на рядом стоящий ангар. К тушению пожара привлечено порядка 40 человек и 12 единиц техникиговорится в сообщении
По предварительным данным, никто не пострадал.