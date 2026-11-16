В Прикамье ликвидировали открытое горение в ангаре на площади 1,1 тыс. кв. м

В Пермском крае ангар загорелся на площади 1,1 тыс. кв. м В Прикамье ликвидировали открытое горение в ангаре на площади 1,1 тыс. кв. м

Москва16 ноя Вести.Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в ангаре по хранению упаковочной пленки в Кунгуре на площади 1,1 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

В ведомстве отметили, что ликвидацию возгорания осложняет высокая пожарная нагрузка.

Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев, удалось предотвратить переход огня на рядом стоящий ангар. К тушению пожара привлечено порядка 40 человек и 12 единиц техники говорится в сообщении

По предварительным данным, никто не пострадал.