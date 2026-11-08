Пожар в техническом ангаре в Петербурге локализован на площади 300 кв. метров

В Петербурге тушат пожар в ангаре на территории производства Пожар в техническом ангаре в Петербурге локализован на площади 300 кв. метров

Москва8 ноя Вести.Пожар в ангаре на территории производства во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга тушат огнеборцы. Информация размещена в канале MAX регионального главка МЧС.

Сообщение о возгорании поступило 8 ноября в 12.43. Пожару был присвоен повышенный номер сложности. К работам привлечены 45 спасателей и восемь единиц техники., информации о пострадавших не поступало.

Происходит горение в ангаре, размером 15х20 метров, на площади 300 кв. метров сообщили в ведомстве

В 15.00 пожар был локализован, ранг пожара понижен до номера 1. Сведений о пострадавших не было. К ликвидации пожара привлечены 45 человек личного состава и 8 единиц техники от МЧС.