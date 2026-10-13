Москва13 октВести.В Амурском муниципальном районе Хабаровского края зафиксирован ландшафтный пожар на расстоянии 1 км от железнодорожной станции "18 разъезд", сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура в MAX.
В ведомстве проинформировали, что ведутся работы по ликвидации возгорания.
К очагу направлен пожарный поезд. Движение железнодорожного транспорта осуществляется по расписаниюговорится в публикации
Ситуацию, связанную с возгоранием вблизи железнодорожной станции, контролирует транспортная прокуратура Комсомольска-на-Амуре.