Пожарные Алтая потушили возгорание на двух дачных участках в селе Рассказиха

Пожар на двух соседних дачных участках потушили сотрудники МЧС Алтайского края Пожарные Алтая потушили возгорание на двух дачных участках в селе Рассказиха

Москва20 сен Вести.Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в селе Рассказиха Первомайского района, где на двух соседних участках загорелись дом и баня, сообщила пресс-служба управления ведомства по Алтайскому краю в мессенджере МАХ.

На момент прибытия первого пожарного подразделения в садоводческом товариществе "Лесное" горели садовый домик и баня на соседних участках. Площадь пожара составила около 36 квадратных метров. В результате возгорания на одном из участков поврежден садовый домик, на другом уничтожена баня написали в пресс-службе

Там уточнили, что с двух участков эвакуировано три газовых баллона.

Пожар ликвидирован силами семи человек на трех единицах техники. В результате инцидента никто не пострадал.