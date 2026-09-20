Возгорание на 20 кв. м в дачном доме в Улан-Удэ ликвидировали пожарные

Пожар в дачном доме ликвидировали сотрудники МЧС в Улан-Удэ Возгорание на 20 кв. м в дачном доме в Улан-Удэ ликвидировали пожарные

Москва20 сен Вести.Пожарные МЧС России ликвидировали возгорание в дачном доме в ДНТ "Весна" в Улан-Удэ, сообщила пресс-служба главного управления ведомства по Республике Бурятия в мессенджере МАХ.

В ДНТ "Весна" города Улан-Удэ горел дачный дом. В результате пожара огнем были уничтожены веранда на 9 квадратах, кровля и стены дома на 9 квадратах, а также стена сарая и личные вещи на площади 2 квадрата написали в ведомстве

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.