Москва20 сенВести.Пожарные МЧС России ликвидировали возгорание в дачном доме в ДНТ "Весна" в Улан-Удэ, сообщила пресс-служба главного управления ведомства по Республике Бурятия в мессенджере МАХ.
В ДНТ "Весна" города Улан-Удэ горел дачный дом. В результате пожара огнем были уничтожены веранда на 9 квадратах, кровля и стены дома на 9 квадратах, а также стена сарая и личные вещи на площади 2 квадратанаписали в ведомстве
По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.