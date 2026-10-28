Москва28 октВести.В городе Каргополе в Архангельской области произошел пожар в жилом деревянном многоквартирном доме, который является памятником архитектуры регионального значения. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.
Информация о возгорании на улице Ленинградской, 9 поступила в ведомство 28 октября в 00.52.
Дом деревянный, 2-х этажный, 2-х подъездный, 8-ми квартирный 1916 года постройки, является памятником архитектуры регионального значенияуточняется на сайте архангельского МЧС
Данные о масштабах возгорания и пострадавших уточняются.