В Архангельской области загорелся дом-памятник архитектуры Дом-памятник архитектуры загорелся в Архангельской области

Москва28 окт Вести.В городе Каргополе в Архангельской области произошел пожар в жилом деревянном многоквартирном доме, который является памятником архитектуры регионального значения. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

Информация о возгорании на улице Ленинградской, 9 поступила в ведомство 28 октября в 00.52.

Дом деревянный, 2-х этажный, 2-х подъездный, 8-ми квартирный 1916 года постройки, является памятником архитектуры регионального значения уточняется на сайте архангельского МЧС

Данные о масштабах возгорания и пострадавших уточняются.