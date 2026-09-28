Ликвидирован пожар в деревянном здании с точками общепита в Хабаровске

Возгорание в здании с точками общепита в Хабаровске потушено Ликвидирован пожар в деревянном здании с точками общепита в Хабаровске

Москва28 сен Вести.Пожар в деревянном здании с точками общепита, расположенном в историческом центре Хабаровска, на улице Калинина, потушен, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону в мессенджере МАХ.

В 03.12 хбр 28 сентября (20.12 27 сентября мск – ред.) руководитель тушения пожара передал о полной ликвидации возгорания в здании на улице Калинина в Хабаровске. Бойцы завершили работу по проливке и разбору пострадавших конструкций чердачного помещения перекрытия написали в пресс-службе

Сотрудники государственного пожарного надзора МЧС России и эксперты испытательной пожарной лаборатории ФПС по Хабаровскому краю осмотрят место пожара, соберут вещественные доказательства для установления причин случившегося.

Огонь вспыхнул днем 27 сентября, его удалось локализовать на площади 150 кв. м. Учитывая статус объекта как памятника архитектуры, все работы велись с минимальным ущербом для здания.